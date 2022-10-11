Uğur Dündar beraat etti

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Gazeteci Uğur Dündar hakkında, sosyal medya hesabından Sedat Peker'i de etiketleyerek paylaştığı bir tweet ve yaptığı bir konuşma nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şikayetinin ardından “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava beraatle sonuçlandı.

"HAYATIMI SUÇLULARLA MÜCADELEYE ADADIM"

Sözcü gazetesinden Sevim Begüm Yavuz'un haberine göre Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada savunmasını yapan Dündar, "Türkiye'de televizyonculuk tarihinde suçu ve suçluları kovalamak anlamına gelen soruşturmacı gazeteciliği başlatan benim. Televizyonculuk tarihinde 50 küsur yıldan fazla suç ve suçlularla mücadele etmiş bir haberciyim. Atılı suçtan yargılanmak şahsıma ve kariyerime bir hakarettir. Hayatını suç ve suçlularla mücadele etmeye adamış bir haberciyim. Yıllardır suç ve suçlularla mücadele ettiğim için tehdit de almaktayım. Hatta koruma polisim ile birlikte dolaşmak durumundayım” ifadelerini kullandı.

SAVCININ MÜTALAASI

Avukatların da savunmalarının ardından mütalaasını açıklayan savcı, “Doktrin ve yüksek yargı kararlarında da belirtildiği üzere, iddia olunan suçun oluşabilmesi için: İşlenmiş olan bir suç olmalı ve bu suçun övülmüş olması, kesinleşmiş mahkeme kararı ile suç işlediği tespit edilen kişinin işlediği sabit olan suçtan dolayı övülmesi, suçu ve suçluyu övme fiilinin alenen yapılması, suçu ve suçlunun övülmesi sonucu kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasının gerektiği” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Dündar'ın bu söylemleri ve paylaşımları suçu ve suçluyu övme kastıyla söylediğine ilişkin delil olmadığını, iddia olunan suçun unsurlarının sanık açısından oluşmadığını, söylenen sözlerin ve açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı kanaatine varıldığını belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, Dündar'ın atılı suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını gerekçe göstererek, beraat kararı verdi.