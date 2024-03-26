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        Haberler Gündem Güncel Uğur Akkuş ve yeğenine hapis cezası

        İş insanı Uğur Akkuş ve yeğenine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hapis

        İş insanı Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, bir alışverişte karşılıksız çek verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 83 bin 320'şer lira da para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:10
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        Uğur Akkuş ve yeğenine hapis cezası
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        Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Uğur Akkuş ve Emre Akkuş katılmazken taraf avukatları geldi.

        AA'da yer alan habere göre duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların Orion Jv Havacılık firmasına 480 bin lira bedelli çek düzenlendiği, müşteki Ramazan Gedik'in bankaya ibraz ettiği çekin karşılığı olmadığından ödemesini alamadığını belirtti.

        Mütalaada sanıkların, fikir ve eylem birliği içerisinde karşılıksız çek cezasından kurtulmak ve ödeme yapmamak için kamu kurumu niteliğinde olan mahkeme aracılığıyla "ödemeden men yasağı" aldırarak hileli hareketlerle bulunup müştekiyi dolandırdıkları kaydedildi.

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        Mütalaada, iki sanığın da "nitelikli dolandırıcılık" suçunun "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması" maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

        Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Uğur Akkuş'un avukatı Ahmet Yıldız, zararı gidermek üzere karşı tarafla uzlaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Ancak zararın 5 katı istendiği için uzlaşamadık. Çekle ilgili zararı gidermeye hazırız. Bize tevdi mahalli belirlenecek olursa biz dosya zararını gidermek istiyoruz. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz." dedi.

        "MÜVEKKİLİN İMZASI TAKLİT EDİLMİŞTİR"

        Sanık Emre Akkuş'un avukatı Hüseyin Çağatay Çakar ise müvekkilinin diğer sanık Uğur Akkuş tarafından dolandırıldığını iddia ederek, "Uğur Akkuş'la üç çalışan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Müvekkilin imzası taklit edilmiştir. Müvekkilim müşteki şirketi dolandırma kastı yoktur. Bundan menfaat de temin elde etmemiştir. Beraatini talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Davayı karara bağlayan mahkeme, her iki sanığı da "nitelikli dolandırıcılık" suçunun "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması" maddelerinden 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırdı. Heyet, sanıklara ayrıca 83 bin 320'şer lira para cezası verdi.

        İDDİANAMEDEN

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 30 Haziran 2021'de tacir sıfatı bulunan sanıklar Uğur ve Emre Akkuş'un fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği ve karşılıksız çek cezasından kurtulmak ve müştekiye ödeme yapmamak maksadıyla kamu kurumu niteliğinde olan mahkeme aracılığıyla ödemeden men yasağı aldırdığı aktarılıyordu.

        Sanıkların hileli hareketlerle müştekiyi dolandırdıkları hususunda yeterli delil ve emarenin bulunduğu anlatılan iddianamede, Uğur ve Emre Akkuş'un "nitelikli dolandırıcılık" suçunun "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile ticari faaliyet veya kooperatif faaliyeti sırasında, kamu kurum veya kuruluş, siyasi parti, dernek ve vakıfların araç olarak kullanılması" maddelerinden cezalandırılması talep edilmişti.

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        #haberler
        #Uğur Akkuş
        #Emre Akkuş
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