Sade bir nikah töreni ile 26 Eylül 2019 tarihinde evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti darp iddiaları nedeniyle gündeme geldi. Daha önce boşanacakları iddia edilen ve evlilikleri ile sık sık konuşulan Uğur Akkuş'un hayatı ve kariyeri ile ilgili detayları sizlerle paylaştık. İşte merak edilenler...