Ufuk Özkan: Organlarımı bağışladım

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Ömür Sabuncuoğlu'nun, "Erken teşhis burada önemli mi? Siz o süreci yaşadınız yani. Kendinizde ne hissettiniz ve doktora gittiniz?" diye sordu.

Ufuk Özkan, "Bunun süreçleri var. Önce yağlanmayla başlıyor karaciğer. O yağlanmayı ben bundan yaklaşık 5 sene önce yaşamıştım fakat daha sonra iyi bir diyetle ve sporla beraber o yağlanmayı tekrardan eski normal seviyesine döndürdüm. Fakat karaciğer organı o kadar ilginç bir şey ki bir kere hasar aldığı zaman belirli bir yere kadar bunu tolere edebiliyor ama belirli bir noktadan sonra belirtilerini sert göstermeye başlıyor. Benim de bundan 2-3 ay önce belirtilerini ciddi anlamda görmeye başladım" dedi.

"ANLAMSIZ BİR ÖN YARGI VAR"

Türkiye’deki organ nakline karşı olan ön yargıları ifade eden oyuncu, "Biliyorsunuz ülkemizde organ bağışına karşı böyle bir Allah affetsin ama bence anlamsız bir ön yargı var" şeklinde konuştu.

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"ORGANLARIMI BAĞIŞLADIM" Ufuk Özkan, Ömür Sabuncuoğlu’nun, "Siz organlarınızı bağışladınız mı?" sorusuna, "Ben 15 sene önce bağışladım. Bağışlamama da sebep olan şey şuydu; Antalya’da bir gün tiyatroyla turneye gitmiştim. Çok yakın bir arkadaşım böbrek nakli olmuştu Antalya’daki bir özel hastanede. 'Buraya gelip, bir ziyaret edebilir misin?' demişti. 'Tamam, gelirim' demiştim. '1 saatliğine giderim' dedim 5 saat kaldım. O gün karar verdim. İstanbul’a döner dönmez de organ bağışımı gerçekleştirdim" yanıtını verdi. Bu kararı vermesindeki en büyük etkeni belirten Özkan, "Beni en çok yaralayan, üzen çocuklar oldu. Hatta bebekler bile vardı. O yüzlerindeki mutluluğu gördükçe… Hatta bana şey demişlerdi, 'Ağabey sen organ mı vereceksin? Onun için mi geldin?' Ben de, 'Gerekirse veririm, hepsini veririm. Ne olacak ki? dedim. Zaman geçti. Gel gör ki belki benim de ihtiyacım olacaktı. Yaşamadım çok şükür. Yaşamadım ama bunu tecrübe ettim" şeklinde konuştu. REKLAM Ufuk Özkan, Ömür Sabuncuoğlu’nun, "Belki de o yüzden yaşamadınız" sözlerine, "Belki de, bilmiyorum ki..." karşılığını verdi. "ORGAN NAKLİNE GEREK KALMADIĞINA KANAAT GETİRİLDİ"

Özkan, Ömür Sabuncuoğlu'nun, "Bu hastalığa yakalanmanızda yaptığınız diyet mi sebep oldu?" sorusuna, "Bundan bir buçuk sene önce küçük bir mide kanaması geçirmişim. Depresyonun içerisindeyim ve kilo verdim. O görüntüleri kullandılar. Sanki bugünmüş, yeniymiş gibi... 'Bu hale döndü', 'Şu anki hali bu' diye" cevabını verdi. "HOLLYWOOD DİYETİNİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM" Hakkında çıkan, "Hollywood diyeti yaptı ve bu hale geldi" dedikodularını da yanıtlayan Ufuk Özkan, "Ben Hollywood’u biliyorum da Hollywood diyetinin ne olduğunu bilmiyorum. Hollywood diyeti diye bir şey çıkardılar. Benim ağzımdan hiçbir zaman 'Hollywood diyeti uyguluyorum' diye bir şey çıkmadı. Belki çıkmıştır da dalga geçiyorumdur artık çünkü hep aynı soru soruluyordu" ifadelerini kullandı. REKLAM Ömür Sabuncuoğlu, "Ne kadar sevildiğinizi aslında bir kez daha gördünüz değil mi?" diye sordu. Ufuk Özkan, "Bu kadar sevildiğimi gerçekten bilmiyordum. Telefonlarımı kapatmak zorunda kaldım çünkü artık hem sosyal medyadan hem telefonlardan durmuyordu" dedi. "AĞLAYARAK İZLEDİM" Ufuk Özkan, kendisine gelen 'Geçmiş olsun' mesajlarından onu en çok etkileyenini şu sözlerle anlattı: Bir tane cami hocası dua ediyor. Bir başladı işte, 'Çok sevdiğimiz, değerli sanatçı Ufuk Özkan’ın da şifasını ver' diyor. Çocuklar 'Amin' diyor. Ben onu ağlayarak izledim, çok etkilendim ondan... Ömür Sabuncuoğlu, "Bu anlamda sanatçılardan halk kadar arayıp, soran ve 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' diyen oldu mu? Onlar ne alemdeydi?" sorusunu ünlü oyuncuya yöneltti. "MESAJ DAHİ ATMADILAR" Ufuk Özkan, "Vallahi çok açık söyleyeceğim; halk daha samimi ve daha içten... İçten pazarlıklı değil… Tabii tüm camiayı zan altında bırakmak değil tabii ki amacım. Arayanlar, soranlar, her türlü manevi desteği veren sanatçılar oldu, yapımcılar oldu ama 'Kesin arar', 'Kesin gelir' deyip de bir tane mesaj atmayan yapımcılar mesaj dahi atmadılar" dedi. "HİÇBİR ZAMAN KİNCİ DEĞİLİM" Özkan, onu arayıp, mesaj atmayan kişiler için, "Çok arayan, soran da oldu ama yüzde yüz beklediklerimden maalesef olmadı. Çok güzel bir laf var; 'İyi niyet ve affetmek iyi insanların intikamıdır' diye. Ben affederim, hiçbir zaman kinci değilim" açıklamasını yaptı. "CİDDİ BİR SIKINTI VAR" Ufuk Özkan, "Hastalık sürecinde boşanmış olduğunuz eski eşinizle görüştünüz mü?" sorusuna ise, "Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var" şeklinde yanıt verdi. Ufuk Özkan taburcu oldu Ufuk Özkan setlere döndü