Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Evliliğin ardından ilk kez objektiflere yansıyan Yazıcı, evlilik süreci ve ani gelişen karar hakkında "Gizli değil de sürpriz oldu diyebilirim. Öyle yapmak istedik. Aklımızda da vardı ve evlenip geldik." dedi.