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Ufuk Beydemir ile evlenen İpek Filiz Yazıcı: Gizli değil sürpriz oldu - Magazin haberleri

Ufuk Beydemir ile evlenen İpek Filiz Yazıcı: Gizli değil, sürpriz oldu

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir, geçtiğimiz ay İtalya'da evlenmişti. Nikah sonrası ilk kez objektiflere yansıyan Yazıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Giriş: 12.11.2022 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Ufuk Beydemir (30) ile İtalya'nın Roma kentinde evlenen genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21), önceki gece Kadıköy'de bir arkadaşı ile birlikte görüntülendi.

  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Evliliğin ardından ilk kez objektiflere yansıyan Yazıcı, evlilik süreci ve ani gelişen karar hakkında "Gizli değil de sürpriz oldu diyebilirim. Öyle yapmak istedik. Aklımızda da vardı ve evlenip geldik." dedi.

  • "ELEŞTİRİLERE KULAK ASMIYORUM"

    Sosyal medyada erken yaşta evlendiği için bazı eleştirilere maruz kalan İpek Filiz Yazıcı, "Eleştirilere çok kulak asmamayı tercih ediyorum. Çok keyifliydi, harika da fotoğraflar çekildik. Hiçbir sorun yok şu an hayatımızda. Evliliğimiz de gayet güzel." diyerek söylenenleri dikkate almadığını belirtti.

  • Gazetecilerin "Ufuk Bey size bir şarkı yazdı mı?" cümlelerine de yanıt veren genç oyuncu, "Ufuk sanırım bana şarkı yazdı. Belki bir gün yayınlar" diyerek kahkaha attı.

  • TARKAN İLE AYNI REKLAMDA OYNADI

    Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda, 10 yaşında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını anlatan genç oyuncunun şöhret yolculuğu da bu tanıtım sayesinde başlamıştı.

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