Ezel dizisinde canlandırdığı "Ramiz Dayı'nın gençliği" karakteri ile tanınan Ufuk Bayraktar'ın, rol aldığı 'Dayı' filminin setinde iki çalışana şiddet uyguladığı iddia edildi.
UFUK BAYRAKTAR'A KINAMA
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yayımlayan Sinema TV Sendikası olayın takipçisi olduklarını şu sözlerle duyurdu:
Yönetmenliğini Uğur Bakyraktar'ın başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar’ın üstlendiği ‘Dayı’ isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana’da devam etmekte olan sette makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.
Hukuki işlemlerin başlatılmış olduğu sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımız Alev Ünal Nayır ve Metin Tektaş’ın yanında durduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor, tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz!
AÇIKLAMA YAPTI
Ufuk Bayraktar da çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şunları söyledi:
Tanımadığı halde benim kızıma el, kol şakası yaptığını gördüğüm kişiyi uyardım. Bu konuda hassas olduğumu, bir daha kesinlikle yapmaması gerektiğini söyledim. O adamın şefi olan hanımefendi de setin ortasında 5 dakika sonra gelip, bana ailemin ve çocuklarımın yanında hakaret etmeye kalktığı için cevap verdim. Babalık duygumdan dolayı sert cevap vermiş olabilirim, beyefendi ile alakalı hiçbir durum yoktur. Sadece kızıma olan aşırı hassasiyetimle alakalı bir durumdur. Saygılarımla, Ufuk Bayraktar...
İHANET HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar’ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını yayınlamıştı.
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, 'senin gibi bir adama bu saatten sonra güvenmem' dediği eşi Ufuk Bayraktar'ı mahkemeye vereceğini söylemişti.
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