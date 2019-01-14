Ufka Yolculuk sınavı için hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. 2019 Ufka Yolculuk sınavı için kayıtlar 1 Kasım 2018 Perşembe günü başladı. Ufka Yolculuk sınavı için kayıtlar 16 Şubat 2019 Cumartesi saat 23.59'da sona erecek. Sınav sonuçlarına göre ilk 10'da yer alanlara ödül verilecek. İşte Ufka Yolculuk sınavı ne zaman? sorusunun cevabı ve tüm detaylar...

UFKA YOLCULUK SINAVI NE ZAMAN? 2019

Ufka Yolculuk online sınavı 17 - 18 Şubat 2019 saat 10.00 - 22.00 arasında yapılacak. Online sınav sonuçlarının açıklanması 25 Şubat 2019 Pazartesi saat 20.00 olarak belirlendi. Ufka Yolculuk yazılı sınavı ise 17 Mart 2019 Pazar günü 10.00 - 12.00 arasında yapılacak. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanması 27 Mart 2019 Çarşamba saat 20.00 olarak belirlendi. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ise 3 Nisan 2019 Çarşamba saat 19.00 olarak duyuruldu. 13 Nisan 2019 Cumartesi saat 20.00'da ise merkezi ödül töreni var. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 18 Haziran 2019 tarihine kadar almaları gerekiyor. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecek.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELER?

Yarışma sonucuna göre birincilere 2 Umre ve 2 bin 500 TL para ödülü, ikincilere 2 Umre ve bin 500 TL para ödülü, üçüncülere 2 Umre ve 500 TL para ödülü verilecek. İlk 10'a girenlere ise 7 gr. külçe altın verilecek.

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