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        Haberler Spor Futbol UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı - Futbol Haberleri

        UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı

        UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlarla grup müsabakaları tamamlandı. 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 01:25 Güncelleme: 20.11.2024 - 01:30
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        Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı
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        UEFA Uluslar Ligi'nde grup müsabakaları sona erdi.

        22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belli olacak.

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan ise 8 puanla ikinci oldu. 2. Grup'ta 13 puana sahip ekiplerden Fransa lider, İtalya ise 2. sırada yer aldı. 3 Grup'u Almanya ilk sırada tamamlarken, Hollanda ikinci oldu. 4. Grup'ta ise son Avrupa Şampiyonu İspanya, 6 maçta 16 puan toplayarak grup lideri oldu. İspanya'yı 8 puanlı Danimarka takip etti.

        UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

        22 Kasım'da yapılacak kuru çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

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        Grupları üçüncü sırada tamamlayan ekipler, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları yoluna A Ligi'nde devam edecek.

        Oynanan müsabakaların ardından A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düşen takımlar oldu.

        A MİLLİ TAKIM, PLAY-OFF OYNAYACAK

        B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı. Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar mart ayında yapılacak.

        1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler ilk sırada tamamlayarak A Ligi'ne çıkan takımlar oldu.

        4 grupta son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen takımlar oldu.

        Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Kazanan ekipler yoluna B Ligi'nde devam edecek.

        C Ligi'nde de son maçlarla beraber B Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'u ilk sırada tamamlayan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta 16 puan toplayan Kuzey Makedonya, B Ligi'ne yükseldi. 2. Grup'ta Romanya-Kosova müsabakası yarıda kaldığı için grup maçları henüz tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda grubu lider tamamlayacak. Diğer sonuçlarda ise Romanya grubu ilk sırada bitirecek.

        D Ligi'nde ise 1. Grup'ta San Marino, 2. Grup'ta Moldova, gruplarını ilk sırada tamamlamayı başardı.

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