UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye'nin play-off rakibi bekleniyor!
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Uluslar B Ligi son maçında Karadağ'a 3-1 yenilerek liderlik şansını kaçıran A Milli Futbol Takımı, grubunu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Eşleşmeler kurayla belli olacak. Muhtemel rakiplerimiz arasında İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan takımları yer alırken gözler A Milli Takım play-off rakibi kim oldu sorusunun yanıtında! Peki UEFA Uluslar Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu mu, Türkiye'nin rakibi kim oldu? İşte detaylar…
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UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları günün en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a 3-1 yenilen Ay-yıldızlılar, liderliği Galler'e kaptırdı. Grubunu 2. sırada tamamlayarak play-offlara kalan milli takımın muhtemel rakipleri belli oldu. Türkiye; İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'a rakip olacak. A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek A Milli Takım play-off rakibi ve play-off eşleşmeleri kurayla belirlenecek. Peki, Türkiye'nin rakibi kim oldu, Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
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UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü yapılacak.
İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekimi, TSİ 14.00’te başlayacak ve UEFA TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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A MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı play-off'lara kaldı.
Milliler, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile eşleşecek.
Ay-yıldızlılar, çift maç eleme usulüne göre Mart 2025'te oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.
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UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Türkiye play-off rakibini canlı öğrenmek isteyen futbolseverler için canlı yayın linki aşağıda yer alıyor.
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?
Saat 14.00’te başlayacak kurayla birlikte Türkiye'nin play-off rakibi belli olacak.
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UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ VE MAÇ FİKSTÜRÜ
Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlenecek.
Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.
A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.
Ancak UEFA Uluslar Ligi eşleşmeleri ve maç fikstürü henüz belli olmadı. Kuranın ardından haberimizde yer verilecektir.
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