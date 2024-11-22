UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları günün en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a 3-1 yenilen Ay-yıldızlılar, liderliği Galler'e kaptırdı. Grubunu 2. sırada tamamlayarak play-offlara kalan milli takımın muhtemel rakipleri belli oldu. Türkiye; İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'a rakip olacak. A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek A Milli Takım play-off rakibi ve play-off eşleşmeleri kurayla belirlenecek. Peki, Türkiye'nin rakibi kim oldu, Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?