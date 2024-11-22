UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi canlı yayın izle ekranı
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımlar bugün belirlenecek. UEFA tarafından 22 Kasım Cuma bugün yapılacak kura çekimi ile A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri ortaya çıkacak. Türkiye'nin play-off rakibi de belli olacak. Bu sebeple A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ve kura torbaları futbolseverlerin gündeminde. Peki 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, hangi kanalda? İşte, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı yayın izleme linki…
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UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı izle linki için araştırmalar sıklaştı. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmak için mücadele edecek olan Türkiye’nin play-off muhtemel rakipleri ve kura torbaları belli oldu. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi 22 Kasım Cuma günü gerçekleştiriliyor. Öncelikle 2. torba takımlarının adları çekilecek ve kura 1. torba takımlarına geçilmesiyle tamamlanacak. A Milli Takımın play-off rakibinin kim olacağını merak eden futbolseverler ''UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi canlı izle kanalı...
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UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi tarihi belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi, 22 Kasım 2024 Cuma günü yani bugün TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.
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UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Kura çekimi, UEFA'nın resmi sitesi uefa.tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE LİNKİ
Tiürkiye'nin play-off rakibinin belli olacağı kura çekimini izlemek için:
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ LİNKİ
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A MİLLİ TAKIM MUHTEMEL RAKİPLERİ
Ay-yıldızlılar, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile A Grubu'na çıkabilmek için eşleşecek.
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A/B PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ PROSEDÜRÜ
A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört takım seri başı olacak ve 1. torbaya yerleştirilecek. Aralarında Türkiye'nin de olduğu B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ve seri başı olmayan dört takım 2. torbaya konulacak.
Öncelikle 2. torba takımlarının adları çekilecek ve kura 1. torba takımlarına geçilmesiyle tamamlanacak.
A/B Play-Off - 1. torba
İskoçya
Sırbistan
Macaristan
Belçika
A/B Play-Off - 2. torba
Yunanistan
Avusturya
TÜRKİYE
Ukrayna
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MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları ve A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.
Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.
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Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak.
A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.
C/D Ligi play-off karşılaşmaları ise, 2025 yılının mart ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri'nde yeterli sayıda takımın maç takvimi müsaitliğini sağlama adına 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.