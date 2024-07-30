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        Haberler Bilgi UEFA ÜLKE PUANI Türkiye güncel sıralaması son durum 2024 : Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, nasıl hesaplanır?

        UEFA ülke puanı güncel sıralaması 2024: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe - Lugano maçının ardından UEFA ülke puanı gündemdeki yerini aldı. UEFA ülke puanı sıralaması, kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?" İşte 2024 UEFA ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin güncel puanı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 20:47 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:09
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        • 1

          UEFA ülke puanı sıralaması... Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlar aldığı sonuçlarla UEFA ülke puanı katkı sağlamaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe - Lugano maçı güncel UEFA ülke puanı sıralamasını tekrardan gündeme getirdi. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, ülke puanı hesaplaması nasıl yapılır?" İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        • 2

          UEFA ÜLKE PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

          UEFA ülke puanı sıralaması kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

        • 3

          Elemelerde;

          Galibiyet: 1 puan

          Beraberlik: 0,5 puan.

          Gruplar ve sonrasında;

          Galibiyet: 2 puan

          Beraberlik: 1 puan.

          Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

        • 4

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

          1- İngiltere - 89.160

          2- İtalya - 79.106

          3- İspanya - 73.989

          4- Almanya - 71.660

        • 5

          5- Fransa - 57.736

          6- Hollanda - 53.900

          7- Portekiz - 48, 416

          8- Belçika - 42.700

        • 6

          9- TÜRKİYE - 34.400

          10- Çekya - 34.350

          11- İsrail - 29.000

          12- Norveç - 28.750

        • 7

          13- Avusturya - 28.200

          14- İskoçya - 27.700

          15- Yunanistan - 27.375

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