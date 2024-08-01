Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL sıralaması 2024: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçlarında Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe aldığı sonuçlarla ülke puanına katkıda bulundu. Bu akşam oynanacak Başakşehir ve Trabzonspor maçları ile birlikte, UEFA ülke puanı güncel sıralaması gündemdeki yerini aldı. Alınan sonuçlar çerçevesinde UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri ve puanını haberimizde derledik. İşte 2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 21:13 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA ülke puanı, günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Avrupa'da ülkemizi temsil eden, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir aldığı başarılı sonuçlarla ülke puanına 600 puan katkı sağladı. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?" İşte 2024 UEFA ülke puanı güncel Türkiye sıralaması...

        • 2

          UEFA ÜLKE PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

          UEFA ülke puanı sıralaması kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

        • 3

          Elemelerde;

          Galibiyet: 1 puan

          Beraberlik: 0,5 puan.

          Gruplar ve sonrasında;

          Galibiyet: 2 puan

          Beraberlik: 1 puan.

          Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

        • 4

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

          1- İngiltere - 89.160

          2- İtalya - 79.106

          3- İspanya - 73.989

          4- Almanya - 71.660

        • 5

          5- Fransa - 57.736

          6- Hollanda - 53.900

          7- Portekiz - 48, 416

          8- Belçika - 42.400

        • 6

          9- TÜRKİYE - 34.800

          10- Çekya - 34.550

          11- Norveç - 29.500

          12- İsrail - 29.000

        • 7

          13- Avusturya - 28.200

          14- İskoçya - 27.700

          15- Yunanistan - 27.375

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Habertürk Anasayfa