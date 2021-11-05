Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor. Dün gece Galatasaray'ın Lokomotiv ile berabere kalıp 1 puan, Fenerbahçe'nin ise antwerp deplasmanında kazanarak 3 puan almasının ardından haftaya 24.500 puanla başlayan Türkiye, puanını 25.100 yaptı ve Yunanistan’ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldi.

İLK 15 ŞART!

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.