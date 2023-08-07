UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bu yıl ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ise Konferans Ligi'ndeki olası play-off rakipleri bugün belli oluyor. Bu hafta içi söz konusu turnuvalara katılabilmek için 3. ön eleme turuna çıkacak temsilcilerimizin kura çekimi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi heyecanı için nefesler tutuldu. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un tur atlamaları halindeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Galatasaray’ın Şampiyonlar Yolu’ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00’te başlayacak ve UEFA.TV üzerinden yayınlanacak.
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Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00’teki çekilişle belli olacak.
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KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor’un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00’te çekilecek ve UEFA.TV üzerinden yayınlanacak.
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GALATASARAY'IN OLASI PLAY-OFF RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.
Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise şöyle;
Antwerp
Rakow-Aris
Molde-Klaksvik
Slovan Bratislava-Maccabi Haifa
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FENERBAHÇE'NİN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya) – S.Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya) – Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) – Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs) – Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan) – B36 Torshavn (Faroe)
Arouca (Portekiz) – Brann (Norveç)
FCSB (Romanya) – Nordsjaelland (Danimarka)
Legia (Polonya) – Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç) – Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya) – Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan) – Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya) – Aktobe (Kazakistan)
H. Beer Sheva (İsrail) – Levski (Bulgaristan)
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BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR’UN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)
Club Brugge (Belçika) – KA Akureyri (İzlanda)
Slavia Prag (Çekya) – Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)
Olympiakos (Yunanistan) – Genk (Belçika) (Kaybeden)
AZ Alkmaar (Hollanda) – Santa Coloma (Andorra)
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Gent (Belçika) – Pogon Szczecin (Polonya)
Aris (Yunanistan) – Dinamo Kiev (Ukrayna)
Omonoia (G. Kıbrıs) – Midtjylland (Danimarka)
Sabah (Azerbaycan) – Partizan (Sırbistan)
Hajduk Split (Hırvatistan) – PAOK (Yunanistan)
AEK Larnaca (G. Kıbrıs) – Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Viktoria Plzen (Çekya) – Gzira United (Malta)
Bodo-Glimt (Norveç) – Pyunik (Ermenistan)