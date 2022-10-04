UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Gecenin en merak edilen maçı C Grubu'nda Inter ile Barcelona arasında oynandı. Zorlu mücadeleyi Inter 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alan Inter puanını 6'ya çıkarırken, Barcelona ise 3 puanda kaldı.

Gruplarda alınan diğer sonuçlar şu şekilde: