Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        11
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        8
        Samsunspor
        SAMS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        5
        Kasımpaşa
        KSM
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! (Hakan şov yaptı, Inter kazandı) - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 2 asist yaptığı maçta Inter, deplasmanda Ajax'ı 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 00:24 Güncelleme: 18.09.2025 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan şov yaptı, Inter kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.

        Ajax'ın Johan Cruijff Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 42. dakikada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Marcus Thuram, İtalya temsilcisi İnter'i öne geçirdi.

        Maçın 47. dakikasında bir köşe vuruşu daha kazanan İtalyan ekibinde topun başına tekrar Hakan geçti. Hakan'ın ortasında yine yükselen isim Thuram oldu ve skoru 2-0'a getirdi.

        LIVERPOOL UZATMADA KAZANDI

        İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı.

        Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 4. dakikada Andy Robertson ve 6. dakikada Mohamed Salah ile 2-0 öne geçti.

        REKLAM

        İspanya temsilcisi, 45+3 ve 81. dakikada Marcos Llorente'nin golleriyle maçta beraberliği yakaladı.

        Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıkan Virgil van Dijk, attığı kafa golüyle maçın skorunu belirledi.

        Ligde alınan sonuçlar şöyle:

        Olympiacos (Yunanistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

        Slavia Praha (Çekya)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

        Paris Saint-Germain (Fransa)-Atalanta (İtalya): 4-0

        Bayern Münih (Almanya)-Chelsea (İngiltere): 3-1

        Liverpool (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 3-2

        Ajax (Hollanda)-İnter (İtalya): 0-2

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Lavrov: Meşru hedef olurlar
        Lavrov: Meşru hedef olurlar
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        "Galatasaray hep kazanmaya oynar!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Habertürk Anasayfa