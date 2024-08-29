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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı. Dinamo Zagreb, Lille, Kızılyıldız ve Slovan Bratislava, adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 00:41 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:41
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        Şampiyonlar Ligi play-off turu tamamlandı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bugün oynanan 4 maçla gruplara yükselen ekipler belli oldu.

        Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, sahasında 3-0 mağlup ettiği Azerbaycan ekibi Karabağ'ı deplasmanda da 2-0 yenmeyi başardı.

        Fenerbahçe'yi eleyerek play-off turuna yükselen Fransız ekibi Lille, evinde 2-0 mağlup ettiği Çekya temsilcisi Slavia Prag'a deplasmanda 2-1 mağlup olsa da turu geçen taraf oldu.

        Norveç takımı Bodo/Glimt'le eşleşen Sırbistan ekibi Kızılyıldız, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini 2-0 yenerek gruplara kaldı.

        Danimarka'da Midtjylland ile 1-1 berabere kalan Slovakya ekibi Slovan Bratislava, sahasında 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

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