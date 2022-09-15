UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

85'te Raspadori, 90'da ise Ndombele farkı 3'e çıkardı ve Napoli rahat bir galibiyet aldı. İkide iki yapan Napoli bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti; Rangers ise ikinci haftayı da puansız tamamladı. Rangers, üçüncü haftada Liverpool'a konuk olacak. Napoli ise Ajax'la deplasmanda karşılaşacak.