UEFA Şampiyonlar Ligi final tarihi 2025: PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı eleyen Inter, Arsenal'i saf dışı bırakan PSG ile karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da oynanacak mücadele final karşılaşmasında gözler milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Peki, "Şampiyonlar Ligi finali PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte Şampiyonlar Ligi finali PSG-Inter karşılaşması tarihi ve maç saati...
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PSG-Inter maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan final karşılaşması ile sona eriyor. Rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren PSG, Inter ile karşıya geliyor. Bu sene yeni formatında oynanan Devler Ligi'nde her iki takımda kupayı kazanmak için sahada ter dökecek. Peki, "Şampiyonlar Ligi finali PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede?" İşte detaylar...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN ADI BELLİ OLDU!
Şampiyonlar Ligi’nde bu yılın ilk finalisti Barcelona’yı eleyen Inter olurken, son finalist, Arsenal'i saf dışı bırakan PSG oldu
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Inter - PSG maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.
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INTER PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finali Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.