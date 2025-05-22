PSG-Inter maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan final karşılaşması ile sona eriyor. Rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren PSG, Inter ile karşıya geliyor. Bu sene yeni formatında oynanan Devler Ligi'nde her iki takımda kupayı kazanmak için sahada ter dökecek. Peki, "Şampiyonlar Ligi finali PSG-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede?" İşte detaylar...