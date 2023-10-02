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        1
        Haberler Spor Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var? Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndan yer alan Galatasaray'ın kaçıncı sırada ve kaç puanı olduğunu araştırmayı sürdürüyor. İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 21:10 Güncelleme: 02.10.2023 - 21:10
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        • 1

          Manchester United Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar Manchester United karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, "UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa karnesini haberimizde derledik. İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son durum...

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBUNDA GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

          Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 puan ile 3.sırada yer alıyor.

        • 3

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU İLK MAÇ SONUÇLARI

          Galatasaray 2-2 Kopenhag

          Bayern Münih 4-3 Manchester United

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN TABLOSU

          Bayern Munih: 3

          Kopenhag: 1

          Galatasaray: 1

          Manchester United: 0

        • 5

          GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

          3 EKİM ÇARŞAMBA

          Manchester United - Galatasaray

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

        • 6

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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