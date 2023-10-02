UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndan yer alan Galatasaray'ın kaçıncı sırada ve kaç puanı olduğunu araştırmayı sürdürüyor. İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu...
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Manchester United Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar Manchester United karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, "UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?" UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa karnesini haberimizde derledik. İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son durum...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBUNDA GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 puan ile 3.sırada yer alıyor.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU İLK MAÇ SONUÇLARI
Galatasaray 2-2 Kopenhag
Bayern Münih 4-3 Manchester United
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN TABLOSU
Bayern Munih: 3
Kopenhag: 1
Galatasaray: 1
Manchester United: 0
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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
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29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
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