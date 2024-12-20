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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:44
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvası olan Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi.

        İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat'ta oynanacak.

        Lig aşamasında ilk 8 sırayı alan Chelsea (İngiltere), Vitoria (Portekiz), Fiorentina (İtalya), Rapid Wien (Avusturya), Djurgarden (İsveç), Lugano (İsviçre), Legia Varşova (Polonya) ve Cercle Brugge (Belçika) ile play-off turunu geçecek 8 takım, son 16 turunda mücadele edecek. Son 16, çeyrek ve yarı final kuraları ise 21 Şubat'ta çekilecek.

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        Play-off turunda eşleşmeler şöyle:

        Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)

        Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

        Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)​​​​​​​

        TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)

        Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

        Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)

        Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

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