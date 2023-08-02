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        Haberler Futbol UEFA Konferans Ligi'nde 6 takım tur atladı - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde 6 takım tur atladı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşlarında 6 maç sona erdi. İşte alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 00:07
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        Konferans Ligi'nde 6 takım tur atladı
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşlarında 6 maç sona erdi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, Zimbru'ya konuk oldu.

        İlk maçı 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanşta da Dusan Tadic, Michy Batshuayi (2) ve İsmail Yüksek'in golleriyle 4-0 galip gelerek 3. eleme turuna kaldı. Fenerbahçe'nin rakibi, ilk maçı 1-1 eşitlikle sona eren Maribor (Slovenya) ile Differdange (Lüksemburg) arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

        Fenerbahçe'nin yanı sıra Valmiera, Neman, Swift, Partizani ve Struga, 3. eleme turuna yükseldi.

        Bu turda kalan karşılaşmalar, 2-3 Ağustos'ta oynanacak.

        Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

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        Valmiera (Letonya) - Tre Penne (San Marino): 7-0 (3-0)

        Zimbru (Moldova) - Fenerbahçe (Türkiye): 0-4 (0-5)

        Balzan (Malta) - Neman (Belarus): 0-0 (0-2)

        Swift (Lüksemburg) - The New Saints (Galler): 3-2 (1-1)

        Partizani (Arnavutluk) - Atletic Escaldes (Andorra): 4-1 (1-0)

        Buducnost Podgorica (Karadağ) - Struga (Kuzey Makedonya): 3-4 (0-1)

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