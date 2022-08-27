UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri kimler ve hangi torbadalar?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Konferans Ligi'nde grup kuraları bugün çekiliyor. Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un da rakiplerinin de belli olacağı kura çekimi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri hangi takımlar?

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