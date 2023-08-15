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        Haberler Gündem UEFA Konferans Ligi 2023 maçlar hangi kanalda , UEFA Konferans Ligi yayıncı kuruluş hangisi?

        UEFA Konferans Ligi 2023 maçlar hangi kanalda , yayıncı kuruluş hangisi?

        2023 2024 sezonu UEFA Konferans Liginde ülkemizi temsil eden takımların maçlarını izlemek için ve diğer takım maçlarını da merak edip ekranları başına geçen futbolseverler, maçların hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Merak edilen soruların detaylarını haberimizde derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 11:30
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        • 1

          Dünyada birçok ülke takımlarının mücadele ettiği UEFA Konferns Ligi maçları devam etmesi ile beraber futbolseverlerin araştırmaları maçların hangi kanalda yayınladığı oldu. Maçları takip etmek isteyenler için UEFA Konferns Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığına dair detaylar haberimizde...

        • 2

          UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

          Konferans Ligi ön eleme maçları S Sport Plus'ta yayınlanmaktadır. Konferans Ligi'nde grup aşaması ve daha sonrasındaki maçlar ise EXXEN platformunda yayınlanacaktır.

        • 3

          UEFA KONFERS LİGİ FİNALİ NEREDE, HANGİ TARİHTE ?

          2024 UEFA Konferans Ligi Finali, 2023-24 UEFA Konferans Ligi kazananını belirlemek amacıyla 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumunda oynanacak organizasyonun 3. finalidir.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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