UEFA'dan Başakşehir'e özür mektubu!
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in Kopenhag'a konuk olduğu maçta Danimarka ekibinin taraftarları kale arkası tribününde Başakşehir aleyhine küfürlü pankart açarken, bu skandala izin veren UEFA, Başakşehir'e bir mektup göndererek özür diledi.
UEFA, Başakşehir maçında küfürlü pankart açarak büyük bir skandala imza atan Kopenhag Kulübü'nün bu pankartı Başakşehir'e özür mektubu gönderdi.
TRT Spor'un haberine göre; UEFA yetkilileri açılan pankart nedeniyle üzgün olduklarını belirterek özürlerini Başakşehir Kulübü'ne iletirken, konunun takipçisi olacaklarını ifade ettiler.
NE OLMUŞTU?
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in perşembe gecesi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde kale arkası tribününde 'küfürlü' pankart skandalı yaşanmıştı.
Kopenhag taraftarlarının hazırladığı küfür içeren pankarta UEFA izin verdi. "You're fucked now" yazılı pankarta Başakşehir yöneticilerinin yaptığı itiraz UEFA temsilcisi tarafından kabul edilmedi.