UEFA Başkanı Ceferin görevi bırakacağı tarihi açıkladı

2016 yılında UEFA Başkanı olan Aleksander Ceferin sürpriz bir karar aldı. 8 senedir başkanlık görevini yapan Aleksander Ceferin, 2027 seçiminde aday olmayacağını ve görevi bırakacağını açıkladı.

"KARARIMIN NEDENİ 7 YILDIR AİLEMDEN UZAK OLMAM"

Ceferin açıklamasında, "Altı ay önce yeniden aday olmayacağıma karar verdim. Bunun nedeni, bir süre sonra her organizasyonunun taze kana ihtiyaç duyması ama esas nedeni 7 yıldır ailemden uzak olmam. Daha önce bilinçli olarak düşüncelerimi açıklamak istemedim çünkü bazı insanların gerçek yüzünü görmek istedim." dedi.