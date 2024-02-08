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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı! - Son dakika haberleri

        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!

        Samsun'da, bir süre ilişki yaşadığı 31 yaşındaki Muradiye Terzi'yi, sevgili oldukları dönemde verdiği paraları geri isteyip alamadığı iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren 43 yaşındaki Murat Demir tutuklandı. Demir ifadesinde, "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada patladı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:31 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:31
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        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
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        Samsun'da olay, 2 gün önce öğle saatlerinde, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi. Apartman görevlisi, T.Y. ile evli ve 2 çocuk annesi Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ ESKİ SEVGİLİ ÇIKTI

        Polis, şüphelinin bir süre ilişki yaşadığı ve daha önce sitede kapıcılık yapan Murat Demir olduğunu belirledi.

        "BOĞUŞTUĞUMUZ SIRADA SİLAH PATLADI"

        Demir, dün emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde, "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada silah patladı" dedi.

        SON DÖNEMDE ARALARI BOZULMUŞ PARAYI GERİ İSTEMİŞ

        Murat Demir, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Murat Demir'in, Muradiye Terzi'ye sevgili oldukları dönemde ara ara para verdiğini söylediği, son dönemde aralarının bozulması üzerine paraları geri istediği ve tartışmanın da bu yüzden çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

        Bu arada, T.Y. ile evlenen Muradiye Terzi'nin 2'nci evliliği olduğu, 16 yaşındaki ilk evliliğinden 2 çocuk dünyaya getirdiği belirtildi.

        "ALTI YILDIR SEVGİLİYDİK"

        İHA'da yer alan ifadeye göre de, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Murat Demir şunları söyledi: "3 yıl önce eşimden boşandım. TOKİ bloklarında apartman görevlisi olarak çalıştım. Bu sırada aynı apartmanda kalan Muradiye Terzi ile tanıştım. Eşinden boşanmıştı. Arkadaş olduk. Muradiye daha sonra ikinci evliliğini yaptı. Eşi yurt dışında gemide çalışıyordu. Muradiye ile sevgili olduk. 6 yıldır da sevgiliydik.

        "2 AY ÖNCE ARAMIZDA SOĞUKLUK OLUŞTU"

        2017 yılından bu zamana kadar Muradiye'nin banka hesaplarına yaklaşık 30 bin lira para gönderdim. Daha sonra da elden 570 bin lira para verdim. Bu paraları daha iyi hayat yaşasın diye verdim. Yaklaşık 2 ay önce Muradiye ile aramızda bir soğukluk oluştu.

        "SİLAH ÇIKARIP BANA UZATTI"

        Benimle görüşmeye devam etmek istemiyordu. Ben Alaçam ilçesine taşındım. Muradiye bana 'görüşelim' diye mesaj attı. Ben de evine gittim. Bana pencereden gel diye işaret etti. Asansöre bindik. Muradiye tekrar 'eve çıkalım, evde konuşalım' diye asansörün düğmesine bastı. Evinin önüne geldiğimizde montunun cebinden tabanca çıkarttı ve bana doğrulttu.

        "BEN DE TABANCAYLA ATEŞ AÇTIM"

        Bu sırada etraftan yardım istedi. Boğuşurken tabancayı elinden aldım ve Muradiye yere düştü. Ben de tabancayla ateş açtım. Silahı kurusıkı tabanca zannettim. Geceyi bir inşaata kalarak geçirdim. Sonra teslim oldum" dedi.

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