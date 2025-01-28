UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırlayan Beşiktaş, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 9'a yükseltti ve play-off şansını artırdı. Siyah-beyazlıların bir sonraki rakibi ise Hollanda’nın köklü kulüplerinden Twente olacak. Beşiktaş, şu an topladığı 6 puanla 28. sırada bulunuyor. Peki, Twente-Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...