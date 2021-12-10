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Haberler Futbol Avrupa Ligi Galatasaray'a son 16 turunda kim gelecek? İşte tur atlayanlar

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! Galatasaray'a son 16 turunda kim gelecek?

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 8 karşılaşmayla tamamlandı. Alınan sonuçların ardından son 16 turuna ve play-off turuna kalan takımlar belli olurken Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak

10.12.2021 - 01:57 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'a son 16 turunda kim gelecek? İşte tur atlayanlar
Son 16 turunda kim gelecek?
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda E, F, G ve H grup maçları sona erdi.

Deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, 12 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi. 9 puanlı Lazio ise play-off turuna kaldı.

Grubun diğer mücadelesinde Olimpik Marsilya, konuk ettiği Spartak Moskova'yı 35. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle 1-0 yendi. 7 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayan Fransa temsilcisi, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:

Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.

Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.

- Sonuçlar:

- E Grubu

Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-0

Lazio (İtalya) - Galatasaray: 0-0

- F Grubu

Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Midtjylland (Danimarka): 0-0

- G Grubu

Ferencvaros (Macaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

Celtic (İskoçya) - Real Betis (İspanya): 3-2

- H Grubu

West Ham United (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1

Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya): 0-1

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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