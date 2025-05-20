UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon euroluk final - Futbol Haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon euroluk final - Futbol Haberleri

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin avro.

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İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski, 60 milyon avroyla Tottenham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon avroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek bedelli oyuncuları olarak öne çıkıyor.

Tottenham'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Dejan Kulusevski 60 milyon Cristian Romero 55 milyon Micky van de Ven 55 milyon James Maddison 50 milyon Brennan Johnson 50 milyon Pedro Porro 45 milyon Destiny Udogie 45 milyon Dominic Solanke 45 milyon Mathys Tel 40 milyon Pape Matar Sarr 40 milyon Guglielmo Vicario 35 milyon Archie Gray 35 milyon Rodrigo Bentancur 30 milyon Heung-min Son 30 milyon Yves Bissouma 28 milyon Kevin Danso 25 milyon Lucas Bergvall 25 milyon Richarlison 25 milyon Wilson Odobert 18 milyon Djed Spence 15 milyon Mikey Moore 15 milyon Ben Davies 8 milyon Dane Scarlett 1 milyon Brandon Austin 600 bin Alfie Whiteman 500 bin Toplam 776 milyon 100 bin

Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Kobbie Mainoo 55 milyon Bruno Fernandes 55 milyon Leny Yoro 55 milyon Lisandro Martinez 45 milyon Alejandro Garnacho 45 milyon Rasmus Hojlund 45 milyon Matthijs de Ligt 40 milyon Amad Diallo 40 milyon Joshua Zirkzee 35 milyon Diogo Dalot 35 milyon Andre Onana 32 milyon Noussair Mazraoui 32 milyon Manuel Ugarte 50 milyon Mason Mount 28 milyon Patrick Dorgu 25 milyon Luke Shaw 16 milyon Harry Maguire 15 milyon Casemiro 12 milyon Victor Lindelöf 10 milyon Altay Bayındır 10 milyon Toby Collyer 5 milyon Christian Eriksen 6 milyon Ayden Heaven 1 milyon Jonny Evans 1 milyon Tom Heaton 250 bin Toplam 693 milyon 250 bin

Premier Lig'de yaşadıkları rekabeti Avrupa'nın iki numaralı kupasının finaline taşıyan İngiliz takımlarından Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı. REKLAM 1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu. MANCHESTER UNITED 1'ER KEZ KAZANIP KAYBETTİ 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor. 2016-2017 sezonunda oynanan finalde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0'la geçen Manchester United, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü. Son yıllarda eski parlak günlerinin gerisinde kalan Manchester United, 2021 sezonunda oynanan finalde ise podyuma ikinci olarak çıktı. İspanyol ekibi Villarreal'le Polonya'da oynanan finalde karşılaşan İngiliz temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta kupayı kaybetti. Tarihi anların yaşandığı finali Villarreal, penaltılar sonucunda 11-10 kazanarak kupanın sahibi oldu. AVRUPA'DA 1 KEZ RAKİP OLDULAR İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu. REKLAM 1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti. UEFA AVRUPA LİGİ'NİN KRALI SEVILLA Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götürmeyi başaran ilk ekip olarak tarihe geçti. Kupayı toplamda 7 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor. Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle: 7 kez: Sevilla (İspanya) 3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya) 2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz) 1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli, Atalanta (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere) GALATASARAY TARİHE GEÇTİ UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra Avrupa'ya UEFA Kupası'ndan devam eden sarı-kırmızılı ekip, maç kaybetmeden ulaştığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.