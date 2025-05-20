Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        89
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        60
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Trabzonspor
        TS
        47
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        43
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        43
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        36
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        23
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon euroluk final - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon euroluk final

        UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak final maçında iki İngiliz ekibi karşı karşıya gelecek. İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon euro olarak dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da 1 milyar 469 milyon euroluk final
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

        Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin avro.

        İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski, 60 milyon avroyla Tottenham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon avroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek bedelli oyuncuları olarak öne çıkıyor.

        Tottenham'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

        Futbolcu Değeri (avro)
        Dejan Kulusevski 60 milyon
        Cristian Romero 55 milyon
        Micky van de Ven 55 milyon
        James Maddison 50 milyon
        Brennan Johnson 50 milyon
        Pedro Porro 45 milyon
        Destiny Udogie 45 milyon
        Dominic Solanke 45 milyon
        Mathys Tel 40 milyon
        Pape Matar Sarr 40 milyon
        Guglielmo Vicario 35 milyon
        Archie Gray 35 milyon
        Rodrigo Bentancur 30 milyon
        Heung-min Son 30 milyon
        Yves Bissouma 28 milyon
        Kevin Danso 25 milyon
        Lucas Bergvall 25 milyon
        Richarlison 25 milyon
        Wilson Odobert 18 milyon
        Djed Spence 15 milyon
        Mikey Moore 15 milyon
        Ben Davies 8 milyon
        Dane Scarlett 1 milyon
        Brandon Austin 600 bin
        Alfie Whiteman 500 bin
        Toplam 776 milyon 100 bin

        Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

        Futbolcu Değeri (avro)
        Kobbie Mainoo 55 milyon
        Bruno Fernandes 55 milyon
        Leny Yoro 55 milyon
        Lisandro Martinez 45 milyon
        Alejandro Garnacho 45 milyon
        Rasmus Hojlund 45 milyon
        Matthijs de Ligt 40 milyon
        Amad Diallo 40 milyon
        Joshua Zirkzee 35 milyon
        Diogo Dalot 35 milyon
        Andre Onana 32 milyon
        Noussair Mazraoui 32 milyon
        Manuel Ugarte 50 milyon
        Mason Mount 28 milyon
        Patrick Dorgu 25 milyon
        Luke Shaw 16 milyon
        Harry Maguire 15 milyon
        Casemiro 12 milyon
        Victor Lindelöf 10 milyon
        Altay Bayındır 10 milyon
        Toby Collyer 5 milyon
        Christian Eriksen 6 milyon
        Ayden Heaven 1 milyon
        Jonny Evans 1 milyon
        Tom Heaton 250 bin
        Toplam 693 milyon 250 bin

        Premier Lig'de yaşadıkları rekabeti Avrupa'nın iki numaralı kupasının finaline taşıyan İngiliz takımlarından Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci kez zafere ulaşmak için sahaya çıkacak.

        1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonun 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını almasının ardından gerçekleştirilen ilk turnuvada kupanın sahibi Tottenham oldu. Finalde bir başka İngiliz takımı Wolverhampton ile karşılaşan Tottenham, 1-1 ve 2-1'lik skorlarla kupaya uzandı.

        REKLAM

        1974'teki çift maçlı finalde Feyenoord'la oynadığı karşılaşmaları 2-2 ve 2-0 mağlup tamamlayarak bu kez finalde üzülen taraf olan lacivert-beyazlılar, kupadaki ikinci şampiyonluğunu da 1983-1984 sezonunda yaşadı. Tottenham, iki ayaklı finalin toplamda 2-2 sona erdiği müsabakada Anderlecht'i penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupanın ikinci kez sahibi oldu.

        MANCHESTER UNITED 1'ER KEZ KAZANIP KAYBETTİ

        2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

        2016-2017 sezonunda oynanan finalde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0'la geçen Manchester United, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

        Son yıllarda eski parlak günlerinin gerisinde kalan Manchester United, 2021 sezonunda oynanan finalde ise podyuma ikinci olarak çıktı.

        İspanyol ekibi Villarreal'le Polonya'da oynanan finalde karşılaşan İngiliz temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta kupayı kaybetti.

        Tarihi anların yaşandığı finali Villarreal, penaltılar sonucunda 11-10 kazanarak kupanın sahibi oldu.

        AVRUPA'DA 1 KEZ RAKİP OLDULAR

        İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu.

        REKLAM

        1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti.

        UEFA AVRUPA LİGİ'NİN KRALI SEVILLA

        Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götürmeyi başaran ilk ekip olarak tarihe geçti.

        Kupayı toplamda 7 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

        Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

        7 kez: Sevilla (İspanya)

        3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

        2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

        1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli, Atalanta (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

        GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

        UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra Avrupa'ya UEFA Kupası'ndan devam eden sarı-kırmızılı ekip, maç kaybetmeden ulaştığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Habertürk Anasayfa