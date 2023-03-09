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'Uçuş 811'deki şüpheli ölüm kaderlerini değiştirdi

Burcu Kara başrolünde oynadığı 'Uçuş 811' adlı filmin Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen basın gösteriminde yaşanan deprem felaketiyle ilgili duygularını anlattı: Doğayla uyum sağlamalıyız

Giriş: 09.03.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
'Uçuş 811'deki şüpheli ölüm kaderlerini değiştirdi
Şüpheli ölüm kaderlerini değiştirdi
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HABERTURK.COM

Burcu Kara ve Emre Karayel’in başrollerini paylaştığı 'Uçuş 811', cuma günü gösterime giriyor. giriyor. Filmin özel gösterimi önceki gün Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşti.

Hakan Kerim Karademir’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin konusu şöyle: 2 milyon dolar değerindeki bir zümrüdü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki müzayedeye götüren Azra ve Cengiz çiftinin de içinde olduğu 811 numaralı uçağın İstanbul'dan New York'a gitmek üzere havalanırken yaşanan şüpheli bir ölümün tüm yolcuların kaderini değiştirmesini anlatıyor.

'Uçuş 811' hakkında konuşan oyuncu Burcu Kara, ''Tamamı uçakta geçen farklı ve çok katmanlı bir film oldu. İlk andan itibaren heyecanla çalıştım. Tekrar tekrar izlenebilecek çok katmanlı bir iş oldu.Geçen kış bir uçak hangarında adeta donarak çektik filmi'' dedi.

''Benim için aşırı duygusal da bir dönem olduğu için hayatına normal devam edemiyorsun. Yaşananlar sözlere sığacak şeyler değil. Allah hepimizin yardımcısı olsun'' sözleriyle depremle ilgili üzüntü ve kaygısını dile getiren ünlü oyuncu Burcu Kara, şöyle devam etti: Doğayla savaşmadan onunla uyumlu biçimde önlemimizi alarak yaşamalıyız. Bu kadar imkânlar varken Mimar Sinan'ın 500 yıl önce uyguladığı gibi bilime uygun yapmalıyız. Dedelerimiz ve önceki nesille neden dağların eteklerine yerleşim kurmuşlar. Bu gerçeği görmekten aciz olmamalıyız. Ovalar, nehir kenarları, dereler yerleşim alanı olmamalı. Umarım bundan sonra gereken önlemler alınır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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