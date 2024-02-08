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        Haberler Gündem Yargı Uçum'dan AYM Başkanı'na yanıt

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AYM Başkanı'na yanıt

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Uçum, "Anayasa'nın 153'üncü maddesi hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz. Ayrıca usul hukukumuzda 'yeniden yargılama' bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:43
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        Uçum'dan AYM Başkanı'na yanıt
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        Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın, "AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur" açıklamasına yanıt verdi.

        Uçum şunları kaydetti: "Anayasa'nın 153'üncü maddesi hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz. Ayrıca usul hukukumuzda 'yeniden yargılama' bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir."

        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması

        Fotoğraf: AA

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