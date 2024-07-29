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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Üçü Bir Arada' KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda

        'Üçü Bir Arada' KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda

        Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın rol aldığı, erkeklerin aşkla, kaderle ve erkeklikle imtihanının karanlık ve komik hikâyesini anlatan 'Üçü Bir Arada' adlı oyun 7 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:26
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        'Üçü Bir Arada' Bahçe Tiyatrosu'nda
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        Cem Davran’ın pandemide Davran Tiyatrosu’nu kurarak yeniden yorumladığı 'Üçü Bir Arada' oyunu, 7 Ağustos Çarşamba akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak. Yunus Emre Gümüş’ün kaleme aldığı, Engin Alkan’ın yönettiği çok sevilen komedi oyununda, Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın aynı sahneyi paylaşıyor. 'Üçü Bir Arada', üç “yazık” adamın aşk, talih, kavga, ayrılık, aile ve arkadaşlık parantezinde kendileriyle ve geçmişleriyle yüzleşmesi; erkeklerin aşkla, kaderle ve erkeklikle imtihanının karanlık ve komik hikâyesini anlatıyor…

        Erkek dünyasının kale direkleri arasına gizlenmiş sırları! Bir erkekte aşk acısı kaç gün sürer? Yılbaşı gecesi mecburen tanıştığınız komşunuz sizinle intihar etmek isterse... Babasının gözünde uslu bir çocuk olamayanların 30'undan sonra Şirinler'i görebilme yöntemleri... Hepsi ve dahası bu oyunda!

        Bahçe Tiyatrosu’nda kapı açılış saati 19.30, oyunların başlama saati ise 21.00. Oyunların biletleri Mobilet'ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.

        KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Ağustos 2024 Programı

        7 Ağustos Çarşamba Üçü Bir Arada – Davran Tiyatrosu

        15 Ağustos Perşembe Eksik – Kadar Yapım

        21 Ağustos Çarşamba Herkes Kocama Benziyor – Temsili Sahne

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        22 Ağustos Perşembe Yan Dünya – Kumbaracı50

        23 Ağustos Cuma Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

        25 Ağustos Pazar Güzel Son – Semaver Kumpanya

        29 Ağustos Perşembe Joseph K. – DasDas

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        #KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu
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        #tiyatro
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