        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ücretli çalışan sayısında artış - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Ücretli çalışan sayısında artış

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 16 milyon 89 bin 450 kişiye çıktı

        Giriş: 15.10.2025 - 10:26 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:26
        Ücretli çalışan sayısında artış
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre, Ağustos 2024'te 15 milyon 904 bin 602 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 16 milyon 89 bin 450 kişiye yükseldi.

        Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,6 azalırken inşaatta yüzde 7,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,6 arttı.

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzdesel değişim göstermedi.

        Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaatta yüzde 0,4 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,2 artış gösterdi.

