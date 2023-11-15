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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ücretli çalışan sayısı yüzde 3 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3,0 arttı

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:10
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        Ücretli çalışan sayısı yüzde 3 arttı
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        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 926 bin 919 kişi iken, 2023 yılı Eylül ayında 15 milyon 374 bin 379 kişi oldu.

        Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,2 arttı.

        AYLIKTA DEĞİŞMEDİ

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir önceki aya göre değişmedi.

        Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

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