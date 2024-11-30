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        Haberler Dünya Ortadoğu UCM Başsavcısı, İsrail'in itirazının reddedilmesini talep etti | Dış Haberler

        UCM Başsavcısı, İsrail'in itirazının reddedilmesini talep etti

        Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında UCM tarafından verilen tutuklama kararlarına yaptığı itirazın reddedilmesini talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 01:13 Güncelleme: 30.11.2024 - 01:13
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        İsrail'in itirazının reddedilmesi istendi
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        UCM internet sayfasında yer alan itiraz beyanında, İsrail'in 27 Kasım'da UCM Temyiz Dairesi'ne yaptığı başvurunun, mahkemenin yargı yetkisine ilişkin bir karar olmadığı için temyiz olduğu belirtildi.

        Beyanda İsrail'in aynı anda hem doğrudan temyiz başvurusu hem de Ön Yargılama Dairesi'ne itiraz izni talebinde bulunduğu kaydedilerek, İsrail'in tutuklama kararlarının askıya alınması talebinin de reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

        İSRAİL'İN TALEBİNİN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ

        Savcılık, İsrail’in itiraz dayanağı olan kararın bölgesel yargı yetkisini veya geçici yargı yetkisini belirlemediği için İsrail’in talebinin reddedilmesini istedi.

        İsrail, UCM'nin Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan" ötürü çıkardığı tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.

        UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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