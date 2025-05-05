'Uçan adam' Sabri Yıldız, hayatını kaybetti

Türk televizyonunun dikkat çeken isimlerinden Sabri Yıldız’ın ölüm haberi, YouTuber Testo Taylan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

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Sabri Yıldız, bir televizyon programında "havada durduğunu" iddia ederek; "Allah Allah" nidalarıyla yere atlamış ve bu anlar viral olmuştu. Ayrıca, bazı sinema filmlerinde küçük rollerde yer almış ve televizyon programlarında taklit edilmişti.

Testo Taylan, Sabri Yıldız’ın vefatını duyurduğu paylaşımda; "Uçan adam Sabri ağabeyim vefat etmiş, şu an öğrendim. Mekânı cennet olsun, açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram