'Uçan adam' Sabri Yıldız, hayatını kaybetti
"Havada durdum, şahitlerim var" sözleri ve televizyon programlarındaki ilginç gösterileriyle tanınan 'Uçan adam' Sabri Yıldız, hayatını kaybetti
Türk televizyonunun dikkat çeken isimlerinden Sabri Yıldız’ın ölüm haberi, YouTuber Testo Taylan tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Sabri Yıldız, bir televizyon programında "havada durduğunu" iddia ederek; "Allah Allah" nidalarıyla yere atlamış ve bu anlar viral olmuştu. Ayrıca, bazı sinema filmlerinde küçük rollerde yer almış ve televizyon programlarında taklit edilmişti.
Testo Taylan, Sabri Yıldız’ın vefatını duyurduğu paylaşımda; "Uçan adam Sabri ağabeyim vefat etmiş, şu an öğrendim. Mekânı cennet olsun, açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram