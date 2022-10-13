Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Uçaklarda yasak olan ve bilinmesi gereken ilginç gerçekler!

Milyonlarca insanın en hızlı ulaşım tercihlerinden birisi uçak. Ancak hava yollarında uyulması gereken bazı kurallar ve garip durumlar mevcut. Örneğin uçaklara su alınmaması, perdelerin açık tutulması gibi. Uçaklarla seyahat edilirken bu kadar çok kuralların uygulanmasının ise elbette bir sebebi var. İşte ilginç detaylar…

13.10.2022 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uçaklarla seyahat sırasında uyulması gereken kurallar bazen can sıkıcı olabiliyor. Kimi zaman bir gezi dönüşü yanınızda götürmek isteyeceğiniz lezzetleri yasaklar nedeniyle götüremiyor veya çöpe atmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ancak bütün bu kuralların bu kadar önemsenmesinde dikkat çeken detaylar var!

  • UÇAKLARA SU SOKMAK YASAK

    Her ne kadar uçaklara su sokmanın yasak olması bir pazarlama tekniği gibi gözükse de aslında durum pek de öyle değil.  Bunun temel nedeni ABD’de yaşanan 11 Eylül terör saldırısıdır. Benzer şekilde 2006’da bir yolcu yanında taşıdığı sıvılardan hazırladığı bomba ile uçağı patlatma girişiminde bulunmuştur, neyse ki önlenmiştir.

    Bu olayların ardından yolcuların yanlarına sıvı alma kısıtlaması getirilmiştir.

  • YOLCULUK SIRASINDA ÖLÜM MEYDANA GELİRSE UÇUŞA DEVAM EDİLİR

    Eğer uçakta bir ölüm olayı gerçekleşirse, bu durum diğer yolculara açıklanmaz. Bütün hava yollarının uygulamış olduğu prosedür devreye girer. İlk yardım tedavileri uygulanır ve herhangi bir tedavi şansı varsa değerlendirilir. Böyle bir durum yoksa ölen yolcu uçak iniş yapana kadar koltuğunda bırakılır.

  • GÖREVLİLER GEREKİRSE ŞOK TABANCASI KULLANABİLİR

    Business Insider’ın derlediği tuhaf uçak kuralları listesinde uçak içerisinde gerçekleşebilecek şiddet ve benzeri durumları önleyebilmek için uçuş görevlileri şok tabancasını kullanabilirler.

  • UÇUŞ SIRASINDA HERHANGİ BİR KAPIYI AÇAMAYA ÇALIRSANIZ TUTUKLANABİLİRSİNİZ

    Uçuş sırasında herhangi bir yolcunun kapıları açmayı denemesi bile suç olarak görülüyor. Kural ihlaline giren bu durum bazen pilotların acil iniş yapmalarına neden olabiliyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.