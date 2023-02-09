ANADOLUJET'TEN UÇUŞ İPTALİ AÇIKLAMASI

AnadoluJet resmi sitesinden iptal olan bazı seferler olduğunu duyurdu. AnadoluJet açıklamasında "Değerli yolcularımız,

İstanbul’da meydana gelen hava muhalefeti nedeniyle 5-9 Şubat 2023 tarihli Sabiha Gökçen kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda gecikmeler ve iptaller yaşanabilmektedir. Uçuş durumunuza ait güncel bilgiyi Kalkış-Varış Sorgulama sayfası aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

08 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 05 – 09 Şubat 2023 (dahil) tarihi arasındaki seferlere kayıtlı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet yolcularımızın, 24 Şubat 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla;

Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

Hiç kullanılmamış biletler için ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır.

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın 09 Mart 2023 (Dahil) tarihine kadar biletin geçerliliği uzatılabilecektir.

İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır.

Seferi iptal olan yolcularımız AnadoluJet mobil uygulaması, Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması ile biletin satın alındığı acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.