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Uçak seferleri iptal mi? 9 Şubat 2023 İstanbul'da ve deprem bölgesinde uçak seferleri var mı? AnadoluJet, Pegasus ve THY uçuş durumu sorgulama

Uçak seferleri iptal mi? 9 Şubat 2023 İstanbul'da ve deprem bölgesinde uçak seferleri var mı?

İptal edilen uçak seferleri gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar İstanbul'da ve deprem bölgesinde uçak seferleri var mı, iptal mi oldu? sorusunun yanıtını sorguluyor. İstanbul'daki olumsuz hava şartları ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından AnadoluJet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY'nin bazı uçak seferleri iptal edildi. İşte 9 Şubat 2023 uçuş seferleri sorgulama ekranı...

Giriş: 09.02.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yurt genelinde olumsuz hava şartları sebebiyle bazı uçuşlar iptal edilmişti. THY, İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 5-6 şubattaki 238 seferini iptal edilmişti. Olumsuz hava koşullarının devam etmesiyle iptaller gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı hasara sebep olan depremlerin ardından da "Deprem bölgesinde uçuşlar iptal mi?" sorusu gündeme geldi. İşte konuya dair detaylar haberimizde...

  • DEPREM BÖLGESİNDE UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 

    Bakan Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adıyaman Afet Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Deprem bölgesinde Hatay Havalimanı dışındaki tüm havalimanlarının sağlıklı bir şekilde çalıştığını anlatan Karaismailoğlu, havalimanlarının yardımların kargo aracılığıyla gelmesi, istiflenip bölgelere ulaştırılması ve uzman arkadaşların bölgeye ulaşımı için önemli bir fonksiyon üstlendiğini dile getirdi.

    Karaismailoğlu, bölgeden tahliye etmek isteyenlere de havalimanlarının karşılık verdiğine değinerek, "Bölgeden 100 binin üzerinde vatandaşımızın havayoluyla ulaşım ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Talep olduğu müddetçe de havayollarımız tamamen açık bir şekilde hizmet veriyor." dedi.

  • UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

    İstanbul'daki olumsuz hava şartları sebebiyle AnadoluJet, Pegasus ve THY'nin bazı uçuşları iptal oldu. İşte güncel uçuş bilgileri...

  • THY'DEN UÇUŞ İPTALİ AÇIKLAMASI

    Türk Hava Yolları İstanbul'daki olumsuz hava şartları sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY "Değerli Yolcularımız, 

    İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, 05 - 09 Şubat 2023 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Uçuşunuzla ilgili bilgilendirme (sms ve/veya e-posta) alabilmek için bilet yönetimi sayfamızı ziyaret ederek bilgilerinizin güncelliğini kontrol edebilirsiniz.

    Anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

  • PEGASUS'TAN UÇUŞ İPTALİ AÇIKLAMASI

    Pegasus İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilen Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferler olduğunu açıkladı. Pegasus açıklamasında; "Değerli misafirlerimiz,

    İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşanmaktadır. 8-9 Şubat tarihli iptal olan seferlerimizin son durumuna aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

    Yaşanan yoğunluk nedeniyle çağrı merkezinde bekleme süreleri uzamaktadır. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri  ve https://www.flypgs.com/ucak-bileti-mobil-uygulamasi üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

    Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Lütfen uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol ediniz." ifadelerine yer verdi.

  • 9 Şubat İptal Pegasus Seferleri

    PC 2736 SAW ASR

    PC 2737 ASR SAW

    PC 1043 SAW HAM

    PC 1044 HAM SAW

    PC 675 DMM SAW

    PC 667 BSR SAW

    PC 2188 SAW ADB

    PC 2189 ADB SAW

    PC 801 SAW CRL

    PC 802 CRL SAW

    PC 2669 ESB SAW

    PC 2292 SAW DLM

    PC 2293 DLM SAW

    PC 1310 SAW HEL

    PC 1311 HEL SAW

    PC 1030 NUE SAW

    PC 969 SAW STR

    PC 970 STR SAW

    PC 2704 SAW KYA

    PC 2705 KYA SAW

    PC 643 BGW SAW

    PC 2668 SAW ESB

    PC 2822 SAW TZX

    PC 2823 TZX SAW

    PC 2370 SAW BAL

    PC 2371 BAL SAW

    PC 2248 SAW BJV

    PC 2249 BJV SAW

    PC 1259 SAW RTM

    PC 1260 RTM SAW

    PC 1217 SAW BLQ

    PC 1218 BLQ SAW

    PC 795 SAW TLV

    PC 796 TLV SAW

    PC 901 SAW VIE

    PC 902 VIE SAW

    PC 2552 SAW ERZ

    PC 2553 ERZ SAW

    PC 2298 SAW DLM

    PC 1071 SAW CPH

    PC 1072 CPH SAW

    PC 2256 SAW BJV

    PC 2830 SAW TZX

    PC 282 TIA SAW

    PC 2206 SAW ADB

    PC 2684 SAW ESB

    PC 513 IKA SAW

    PC 1279 SAW ARN

    PC 1280 ARN SAW

    PC 1021 SAW MUC

    PC 1022 MUC SAW

    PC 2796 SAW SZF

    PC 2816 SAW TZX

    PC 2817 TZX SAW

    PC 953 SAW GVA

    PC 954 GVA SAW

    PC 316 SAW TBS

    PC 317 TBS SAW

    PC 2241 BJV SAW

    PC 652 CMN SAW

    PC 1235 SAW VCE

    PC 1236 VCE SAW

    PC 2742 SAW ASR

    PC 2008 SAW AYT

    PC 2009 AYT SAW

    PC 351 SAW SKP

    PC 352 SKP SAW

    PC 291 SAW SJJ

    PC 292 SJJ SAW

    PC 1011 SAW CGN

    PC 1012 CGN SAW

    PC 2738 SAW ASR

    PC 2739 ASR SAW

    PC 371 SAW BEG

    PC 372 BEG SAW

    PC 2198 SAW ADB

    PC 2199 ADB SAW

    PC 1922 SAW ECN

    PC 1923 ECN SAW

    PC 863 BEY SAW

    PC 1169 SAW STN

    PC 1170 STN SAW

    PC 862 SAW BEY

    PC 817 EBL SAW

    PC 1133 SAW ORY

    PC 1134 ORY SAW

    PC 1211 SAW BGY

    PC 1212 BGY SAW

    PC 786 TLV SAW

    PC 341 SAW PRN

    PC 2186 SAW ADB

    PC 2187 ADB SAW

    PC 342 PRN SAW

    PC 781 SAW TLV

    PC 782 TLV SAW

    PC 2432 SAW MQM

    PC 2433 MQM SAW

    PC 331 SAW BUD

    PC 332 BUD SAW

    PC 2826 SAW TZX

    PC 2827 TZX SAW

    PC 2380 SAW DIY

    PC 2381 DIY SAW

    PC 2520 SAW ERC

    PC 2521 ERC SAW

  • ANADOLUJET'TEN UÇUŞ İPTALİ AÇIKLAMASI

    AnadoluJet resmi sitesinden iptal olan bazı seferler olduğunu duyurdu. AnadoluJet açıklamasında "Değerli yolcularımız,

    İstanbul’da meydana gelen hava muhalefeti nedeniyle 5-9 Şubat 2023 tarihli Sabiha Gökçen kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda gecikmeler ve iptaller yaşanabilmektedir. Uçuş durumunuza ait güncel bilgiyi Kalkış-Varış Sorgulama sayfası aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

    08 Şubat 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 05 – 09 Şubat 2023 (dahil) tarihi arasındaki seferlere kayıtlı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet yolcularımızın, 24 Şubat 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; 

    Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

    Hiç kullanılmamış biletler için ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. 

    Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın 09 Mart 2023 (Dahil) tarihine kadar biletin geçerliliği uzatılabilecektir.

    İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır.

    Seferi iptal olan yolcularımız AnadoluJet mobil uygulaması, Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması ile biletin satın alındığı acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

    Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

  • 9 Şubat 2023 İptal Olan AnadoluJet Seferleri

    TK9721 Malatya Havalimanı (MLX) - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

    TK9720 Hatay Havalimanı (HTY) - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

  • SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞ BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    ANADOLU JET İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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