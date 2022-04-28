Uçak kazasının nedeni, pilotun kokpitte yaktığı sigara mı?

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EgyptAir uçuşu MS804 19 Mayıs 2016'da Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na giderken, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında düşmüş ve 56 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu uçaktan kurtulan olmamıştı.

2016'dan bu yana uçağın düşmesine yönelik pek çok inceleme yapılsa da kazanın tam nedeni belli olmamıştı. Ancak kara kutu üzerindeki çalışma, kazaya sigaranın neden olmuş olabileceğini ortaya koydu.

Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma ve Analiz Bürosu (BEA), pilot Mohamed Said Shoukair'in yaktığı sigaranın kokpitteki oksijen maskesinden sızan oksijeni tutuşturduğu ve bunun Airbus A320 uçağında yangına yol açtığı sonucuna vardı.

Havacılık uzmanları tarafından hazırlanan bir rapora göre, Mısırlı pilotların kokpitte sigara içtikleri biliniyordu çünkü bu kazanın yaşandığı dönemde yasak değildi.