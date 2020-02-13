13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat Çarşamba günü İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yollari uçağı, havalimanına inişinden sonra pistten çıkıp toprak alana düştü. 3 parçaya bölünen uçakta 3 yolcu öldü, aralarında mürettebatin da bulunduğu 180 kişi yaralandı.
Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazanın hemen ardından başlattığı soruşturma kapsamında ifade alma işlemleri devam ediyor. Yardımcı pilotun ise ifade işlemleri tamamlandı.
O PİLOTUN İFADESİ ALINDI
Soruşturmada gözler kaza yapan Pegasus uçağının pilotlarina çevrildi. Türk kaptan pilot ve yabancı uyruklu yardımcı pilot olayın ardından tedavi altına alındı. Soruşturma kapsamında şüpheli olan pilotlar tedavileri devam ettiği için ifade verememişti.
Akşam saatlerinde bir gelişme yaşandı. Yardımcı pilotun 2. ameliyatına girmeden önce ifadesinin emniyet görevlilerince hastanede alındığı öğrenildi. Tercüman aracılığı ile ifadesi alınan pilota, kazanın nasıl olduğu, olayı tarif etmesi, neden uçağı piste indirdiği, pisti neden pas geçmediği gibi soruların sorulduğu belirtildi. Öte yandan kaptan pilotun ise ifadesi henüz alınmadı.
YOLCULARIN İFADESİ ALINACAK
Soruşturma kapsamında 165 mağdurun ifadesi alındı. O ifadesi alınanlar arasinda kabin görevlileri de vardi. Kabin görevlileri Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra uçağın pistten çıktığını söyledi.
Şikayetçi olup olmadığı sorulan görevliler ise kaza nedeniyle şikayetçi olmadığını belirtti. Soruşturma kapsamında 20 kadar mağdurun da şikayetçi olmadığı öğrenilirken 8’i Türk 5’i yabancı uyruklu toplam 13 yolcunun daha ifadesi alınacak.
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