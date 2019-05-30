İşte o şok gerekçe...

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, geçen hafta, İstanbul Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Sümela isimli Boeing 777/300 tipi uçak taksi yaptığı sırada yol kenarında bulunan bir elektrik direğine çarptı. Ankara, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor.
HABERTÜRK, bu süreçte doğrudan ya da dolaylı yer alan ve kazayı araştıran taraflarla görüştü. “Büyük bir facia da yaşanabilirdi” değerlendirmelerine de neden olan kazaya ilişkin çalışmaların arka planına ulaştı. Kazanın araştırmalar sonrasında ortaya çıkarılan gerekçesini öğrendi.
İŞTE ŞOK GEREKÇE
Buna göre Sümela isimli Boeing 777/300 tipi uçağın pilotları, taksi süresini kısaltmak için “kestirme” yolu tercih etti. Diğer bir deyişle yönlendirildikleri yol yerine daha kısa sürede havalanma olanağına kavuşacakları yola girdiler. Uçak, bu sırada yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Yetkililer, bu gerekçeye ilişkin HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, “Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bütün taraflarla görüşülüyor. Elektronik kayıtlar inceleniyor” dedi.
UZUN TAKSİ SÜRESİ ŞİKAYETİ
İstanbul Havalimanı ile ilgili şikayetlerin başında uçakların uzun taksi süreleri geliyor. İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, daha önce yaptığı açıklamada, taksi süresinin pist yönüne ve park pozisyonuna göre 12 ile 29 dakika arasında değiştiğini söylemişti.
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