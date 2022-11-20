Üç Nokta Kullanıldığı Yerler, Örnek Cümleler ve Konu Anlatımı: Üç Nokta Nerelerde Kullanılır?

Söylenmek, belirtilmek istenmeyen kelimelerin yerine de kullanılan üç nokta ile ilgili cümleler nelerdir? Üç nokta kullanımı hakkında merak edilen tüm soruları siz değerli okuyucularımız için yanıtladık. İşte, tüm detaylar… Üç Nokta Nerelerde Kullanılır? Art arda örneklerin sıralandığı cümlelerde benzer örneklerin sürdürülebileceğini ifade etmek için cümle sonunda kullanılır. Bu amaçla cümle sonunda kullanılabileceği gibi cümle içinde de kullanılabilmektedir. Örnek: Pazarcının tezgâhında neredeyse tüm meyveler bulunuyordu. Elma, muz, incir…

Ağaçlar, kuşlar, derin bir huzur… Doğal yaşam o kadar güzel ki.

Bir sebeple bitmemiş ya da bitirilmemiş cümlelerin sonlarına konur. Bazı durumlarda da okuyucunun cümleyi kendi zihninde tamamlaması beklenir. Örnek: Ey kimsesiz, avare çocuklar, hele sizler, hele sizler…

Güneşin altına uzanmış pencereler, kapılar, parıltılı teller, boyalı elektrik direkleri, otomobiller…

Trenin pencerelerinde gülümseyen kızlar, el sağlayan minikler… Tiz bir tren zili… Trenden birdenbire salınan o yoğun buhar… Her şey bir su katmanı altında birden yok oluverdi. Sonra genzimizi yakan o tanıdık kömür kokusu…

Onca düşünce ve emeğin kaçınılmaz baskısı, inançların en enderini kazandırır büyük sanatçılara: Kendi gerçek kişiliğine inancı…

Karşılıklı konuşmada yarım kalan yerler ve verilmeyen cevaplar yerine kullanılmaktadır. ŞAHIS ZAMİRİ NEDİR? Örnek: – Evet, hatırlıyorum. Buna sensiz karar verilmişti. – Annem bile karşı çıkmadı buna. – Tersine, bu onun işine geldi. – Ne demek istiyorsun? Villa mı? – … Kaba olarak kabul edilen ya da söylenmek istenmeyen sözcük ve bölümlerin yerine üç nokta kullanılmaktadır.

Örnek: Mahkemede şahitlik yapan … verdiği ifadeyle bir anda davanın seyrini değiştirdi.

Hırsızlık şüphesiyle göz altına alınan … savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Başka kaynaklardan yapılan alıntılarda başta ve sonda alınmayan bölümler olduğunu göstermek için kullanılır. Örnek: … ‘’Sanatçıların ve düşünürlerin bir süre iş deneyimi geçirmeleri hiç sakıncalı olmadığı gibi, yararlıdır da; bir düş dünyasında yaşadıklarından gerçek dünyayı hiç bilmeyen bu kişiler öylece kurtulur, beceriksiz birer baş belası olmaktan.”

İnsanlar başlarına gelenler için hep içinde bulundukları durumu suçlarlar. Ben durumlara inanmam. Bu dünyada başarılı olan insanlar istedikleri durumları arayan ve bulamadıkları zaman onları yaratanlardır”…

Öğrenciler tarafından cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de parantez içinde üç nokta nasıl kullanılır Parantez içinde kullanılan üç nokta (…) cümlelerin arasında atlanan cümle ya da cümleler olduğunu göstermek için kullanılmaktadır. Örnek: ‘’Varacakları yere iki dakika kala, önlerini asker kılığında iki adam kesmişti. (…) Bunlar her halde, bütün ülkede olduğu gibi, işi yağmacılığa dökmüş askerler olmalıydı. (…) Dış basın bunların başkent çevresinde görülmediklerini yazmıştı ama anlaşılan durum öyle değildi.’’

Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konulmaktadır. Örnek: Ahmet… Oğlum, neredesin bu saate kadar? Üç Nokta Örnekleri Üç nokta kullanımı hakkında yukarıda verilen bilgilerin daha iyi anlaşılması için aşağıda verilen üç nokta ile ilgili cümleler incelenebilir: Markette ne bulduysa almış. Cipsler, şekerler, çikolatalar…

Bahsedilen olaya G… Bey’in oğlu da karışmış.

… Ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. O açıdan ne söylesem yalan olur.

İnsanın içini titreten bir soğuk vardı.(…) Neredeyse donacaklardı.