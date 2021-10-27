Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen 'Üç Kuruş', 1 Kasım Pazartesi akşamı başlıyor. Dizinin başlamasına sayılı günler kala ilk bölümden heyecan uyandıran yeni bir tanıtım izleyiciyle buluştu. Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'nin (Ekin Koç) karşı karşıya geldiği tanıtımda ikilinin kavgası gerilim dolu anlara sahne oluyor. İrfan (Diren Polatoğulları) karakteri gizemli havasıyla akıllarda soru işareti yaratırken Kartal, Efe ve İrfan'ın hikayesinde izleyiciyi nelerin beklediği ise şimdiden büyük bir merak konusu haline geliyor.

İşte Üç Kuruş'un 1. Bölüm 3. Tanıtımı;

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Heyecanlı bekleyiş başladı! 'Üç Kuruş', Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!