Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş 21. bölümde neler olacak?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Leyla'nın Efe ile evlenmeye karar verdiklerini açıkladığı tanıtımda düğün hazırlıkları hızla başlıyor. Kılıç ile Çetin'in sert kavgası, yüksek gerilimli anlara sahne olurken Kartal ve Efe'nin damatlık baktığı sırada karşılarına Kılıç'ın çıkması heyecanı yükseltiyor. Kartal, Efe ve Kılıç arasında yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oluyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Baybars'ın en gaddar hamlesi Kılıç, oyuna dahil olduğu gibi geçtiği yerlerde büyük yıkım bırakır. Kılıç'ın vahşeti Şahin'in gözünü korkutur. Şahin, Kılıç'ı saf dışı bırakmak için Neriman'la bir plan yapar. Kartal ve Efe düğün hazırlıklarıyla meşgulken Şahin'in oyunu Kartal ve Çetin'i karşı karşıya getirir. Kılıç'ın döndüğünü anlayan Çetin abisinin karşısına çıkar. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonucunda Çetin, Kılıç'tan kurtulmak için Kartal ve Efe'ye hiç beklemedikleri bir teklifte bulunur.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!