Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yaralı olan Oktay'a müdahale edilen tanıtımda Oktay ve Kartal'ın Korkmaz'ın elinden nasıl kurtulduğu merak konusu oluyor. İntikam yemini eden Kartal, İrfan'la görüşürken Baybars'ın Çıngıraklı'ya girmesi dikkat çekiyor. Müdürüne, Kartal'ın Korkmaz'a saldıracağını söyleyen Efe ise zor bir ikilemle karşı karşıya kalıyor. Ya Kartal'ın yolunu ya da kendi yolunu seçmek zorunda olan Efe'nin yere 'üç kuruş' attığı anlar yeni bölüme dair heyecanı giderek artıyor.

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Kartal sona yaklaştığını düşündüğü anda Efe ve Çetin'den hiç beklemediği bir şekilde gelen yardımla toparlanır. Kartal'ın Korkmaz'dan alacağı intikamın peşine düşeceğini bilen Efe, onu durdurmak için çabalasa da Oktay'la kurduğu derin bağ ondan beklenmeyecek bir tercih yapmasına neden olur. Çetin, Kartal'ın gittiği yolun tehlikeli olduğunu bilmektedir ve Efe'ye onun iyiliği için Kartal'ı zapt etmesini söyler. Efe ise Çetin'in gizemini çözdüğünü düşündüğünde Çetin'in onun hakkında tahmin ettiğinden çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu fark eder. Bahar, Azade'yle yüzleşmeye karar verdiğinde onu şok edecek olan gerçekle yüzleşir. Kartal ise intikam planını sona ulaştırabilmek için İrfan'la bir pazarlığa girer.

Senaryosunda Damla Serim ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!