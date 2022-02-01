'Üç Kuruş'ta 'Çetin' oyuna dahil oldu

HABERTURK.COM

'Üç Kuruş'un seyircisini ekran başına kilitleyen 12. bölümünde; Kartal ve Efe, Çetin'in yönlendirmesiyle Azade'ye karşı tehlikeli bir plan yaptılar. Bu başarılı hamlelerinden sonra Baybars, Azade'ye Efe ve Kartal'la çalışacağını söyledi. Azade, Baybars'a karşı gelemediği için mecbur kalarak Kartal ile Efe'ye iş teklifinde bulundu.

Yüklü bir miktar para karşılığında tetikçilik yapmalarını isteyen Azade'nin teklifini Efe reddederken Kartal, mahallesindeki insanların paraya ihtiyacı olduğu için kabul etti. Kartal'ın teklifi kabul etmesi, Bahar'ı öfkelendirirken ikilinin arasında yaşanan sorunların büyümesine sebep oldu. Abisinin başına bir şey gelmesinden endişelenen Leyla ise Efe'nin polisle çalıştığını bilmesine rağmen Kartal'ın yanında durup onu korumasını istedi.

Kartal, Azade ile buluşmaya gittiğinde yanında yine Efe'yi buldu. Azade, Kartal ve Efe yeni bir ortaklığa adım atarken bu manzarayı uzaktan izleyen Çetin'in yanına Baybars geldi. İkilinin karşı karşıya geldiği anlarda heyecan artarken Çetin'in "Baba" demesiyle şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA #SIRLARVEYALANLAR'I KONUŞTU

'Üç Kuruş', 12. bölümüyle TOTAL'de 5.37 izlenme oranı (reyting), 11.41 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.31 izlenme oranı (reyting), 9.29 izlenme payı (share), AB'de 3.68 izlenme oranı (reyting), 8.67 izlenme payı (share) elde etti. #üçkuruş ve #sırlarveyalanlar etiketleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

KARTAL VE EFE, ÇETİN İLE TANIŞTI

Kartal ve Efe'yi kaçıran kişi Çetin çıktı. Çetin'le karşılaşmaları sonucu şaşkınlık yaşayan ikili, amacının ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çetin, Kartal ve Efe'ye Azade'ye karşı birlik olmayı teklif etti. Azade'nin kendilerini öldüreceğini söyleyen Çetin'e güvenmeyen Kartal ve Efe, dışarı çıktıklarında Çetin'in doğru söylediği anladı. Azade'nin adamları Kartal ve Efe'nin peşine düştü ancak ikili omuz omuza dövüşerek kurtulmayı başardı. Adamları alt eden Kartal ve Efe, yeniden Çetin'in yanına gitti. Çetin, ikiliye Azade'nin biyolojik silah planını anlattı. Duydukları karşısında şaşıran Kartal ve Efe, Çetin ile birlik olup Azade'ye karşı tehlikeli bir plan yaptı.

KARTAL, EFE VE ÇETİN'DEN TEHLİKELİ PLAN

Kartal, Efe ve Çetin'in planı, Azade'nin hastanesine girip laboratuvarını basmaktı. Kartal, elinde bir tepsi baklava ve yanında çalgıcılar ile hastaneye girerek tüm dikkatleri üzerine çekmesinin ardından hastanede olay çıkardı. Kargaşa sırasında Kartal laboratuvara karşı ilerlerken Çetin de güvenlik odasına girdi. Çetin kameraları kapatacağını söylemesine rağmen Kartal'ın göründüğü kameraları açık bırakarak tüm olayı Kartal'ın üzerine bıraktı. Bu sırada Efe de Azade'nin deneklerine ulaştı.

EFE YAPTIĞI İŞİ LEYLA'YA İTİRAF ETTİ

Efe'nin evine gizlice giren Leyla, Kartal'la ilgili kanıtları görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Efe'nin hala polis olduğuna emin olan Leyla, tüm gerçekleri Kartal'a anlatmaya anlatmadan önce son bir kez Efe'yle yüzleşti. Leyla, Efe'den hesap sorarken ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Efe, konuşmanın sonunda muhbir olduğunu ve işin sonunda Kartal'ı içeri atacağını itiraf etti. Duyduğu gerçekler karşısında büyük bir yıkım yaşayan Leyla, zor bir karar vermek zorundaydı.

NERİMAN'DAN LEYLA'YA BÜYÜK İTİRAF!

Neriman, Leyla'ya büyük bir itirafta bulundu. Leyla'ya içini döken Neriman, doğurduktan sonra hiç görmediği ve yerini sadece Baybars'ın bildiği bir oğlu olduğunu söyledi. Duydukları karşısında şoke olan Leyla, Baybars'ın yerini öğrenmek için Ferhan'la görüşmeye gitti. Ferhan ise görüşme sırasında Neriman'ın da geçmişte rüşvet alarak sustuğunu Leyla'ya söyledi. Leyla, yaşadığı büyük şokla derinden sarsıldı.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!