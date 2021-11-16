'Üç Kuruş' sürprizleriyle izleyenleri soluksuz bıraktı

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'Üç Kuruş'un dün akşam Show TV'de ekrana gelen üçüncü bölümünde İrfan'ın kimliğini değiştirdiği ve aslında gerçek adının Ferhan olduğu öğrenildi. Kartal'ın "Babasının kıymetlisi" yazılı künyesinin ortaya çıkması, Oktay’ı şüpheye düşürdü. Künyeyi yıllar önce İrfan'a veren Oktay, onun izini buldu ve finalde karşısına çıktı. Gerçek kimliğini saklamaya çalışan İrfan, karşısında Oktay'ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SOSYAL MEDYA #BABASININKIYMETLİSİ’Nİ KONUŞTU

Heyecan dolu sahneleri ve ters köşe sürprizleriyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. 'Üç Kuruş', dün akşam yayınlanan 3. bölümüyle ABC1 20+'da 6.90 izlenme oranı (reyting), 15.17 izlenme payı (share), TOTAL’de 6.32 izlenme oranı (reyting), 14.29 izlenme payı (share), AB'de 5.80 izlenme oranı (reyting), 14.02 izlenme payı (share) elde etti. #babasınınkıymetlisi etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

İŞTE O ANLAR;

İRFAN’IN GERÇEK KİMLİĞİ; FERHAN ŞENSOY!

Mirsad’ın ölümünün ardından polisler Kartal’ı cinayet suçlamasıyla gözaltına aldı. Kartal’ın suçsuz olduğunu bilen Efe, ifade vererek Kartal’ı kurtardı. Kartal’a gelen künye, ikiliyi harekete geçirirken Efe, katilin gönderdiği künyeyi araştırmaya başladı. Kartal’ın künyesinden çocukluk arkadaşı Ferhan’ın haberdar olduğunu söylemesi gizemi yükseltirken seyirci İrfan’ın gerçek isminin Ferhan olduğunu öğrendi. Kendini ölü olarak gösteren ve başkasının kimliğini kullanan İrfan’a dair soru işaretleri giderek artmaya başladı.

"Kardeşim Ferhan"

KARTAL VE BAHAR’IN UÇMASI NEFES KESTİ!

Bölüme Kartal’ın uçan arabası damgasını vurdu. Nezih’ten kaçmaya çalışan Bahar’ın karşısına yeniden Kartal çıktı. Kartal, Bahar’ı kaçırmaya çalışırken nefes kesen planıyla herkesi etkiledi. Vinçle arabası bağlanan Kartal, Bahar ile birlikte uçarak Nezih’in adamından kurtulmayı başardı. Kartal ve Bahar, uçan araba sayesinde kaçmayı başarırken bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

“Kartallar nasıl uçar?”

KARTAL’IN DUYGU DOLU ANLARI

Ferhan’ın GBT kayıtlarına bakan Efe, 2019 yılında öldürüldüğünü öğrendi. Bunu duyan ve mezarın yerini öğrenen Kartal, büyük bir yıkım yaşadı. Burada Efe’ye geçmiş anılarından bahseden Kartal’ın hali izleyenleri derinden etkilerken Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuk performansıyla övgü dolu yorumlar aldı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kartal, Ferhan’ın mezarında;

‘Üç Kuruş’, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!