Üç Kuruş dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizide Kartal karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat hikayesini bir araya getirdik...

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde doğdu. Dizi oyunucusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirlidir.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.Şimdi ise Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmaktadır.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.

Sunucu

Sıra sende Türkiye

Kuyruk (2016) (sunucu)

Ve Kazanan (2015) (Sunucu)

Takip (2014) (Sunucu)

Tam Zamanı (2013) (Sunucu)

Kamuflaj (2012) (Sunucu)

Film

Eltilerin Savaşı (2020) -

Karakomik Filmler (2019) - Ethem

Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Voki (Sinan)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim

Bamsı Beyrek (2017) - Bamsı beyrek

Dönerse Senindir (2016) - Kurt

Ejder Kapanı

Nerde Kalmıştık (kısa film)

Mezuniyet (2009)

Dizi

Sefirin Kızı (2019-) - GedizAynen Aynen (2019) - Emir

Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) - Mert

Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)

Görevimiz Tehlike (2015) (2017) (Sunucu)

Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney

Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) - Ömer

Harem (2012) - Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) - Canburger

Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009)

Es Es (2008) - Fethi

Milyonda Bir (2008) - Berke