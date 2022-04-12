ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜM KONUSU

Somer'in kafası Mine ve Nihatı hastanede birlikte görmesiyle karışır.Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar. Mine ile ilişkisini bitiren Soner aşk acısı çeker. Türkan ise Somer'in yanında olarak onun keyfini yerine getirmeye çalışır. Türkan bu süreçte her ne kadar Somer için bir yara bandına dönüşse de Kormanların villasında farklı bir ortam yaratır.